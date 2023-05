Homem que teve 50% do corpo queimado em Santa Bárbara consegue vaga em hospital

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o auxiliar de serviços gerais Higor Francisco, de 26 anos, será transferido para o tratamento especializado em queimaduras no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. O jovem aguardava há seis dias pela vaga e a transferência deve ocorrer após descumprimento de duas liminares judiciais.

Higor Fernandes está na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara – Foto: Reprodução / Facebook

Higor sofreu um acidente na última quinta-feira (27), enquanto tentava acender uma churrasqueira de tacho, no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara. Na ocasião o jovem teve 50% do corpo queimado, ele foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa da Misericórdia de Santa Bárbara, onde ficou internado, mas a unidade não é a adequada para o tratamento de queimaduras graves.

A irmã da vítima, Beatriz Francisco, de 27 anos, contou que a família estava desesperada para que Higor tivesse o tratamento adequado.

“Ontem fomos visitar o meu irmão e ele estava com a saturação baixa. É uma falta de respeito esta demora, imagina o desespero da minha mãe, a gente está implorando por ajuda, a gente não está pedindo dinheiro, estamos pedindo socorro”, disse ao LIBERAL.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou no início da noite desta quarta-feira que Higor seguia na UTI da Santa Casa. Ele seria transferido assim que apresentasse quadro de saúde estabilizado para a mudança de local.

Liminar

O Estado de São Paulo viablizou a transferência após descumprir duas decisões liminares do Tribunal de Justiça do Estado, que determinavam a ação. A primeira liminar foi expedida no último domingo (30) e deu 24 horas para que o Estado realizasse a transferência de Higor.

Após o descumprimento da decisão, a Comarca de Santa Bárbara expediu outra ordem, na qual dava até 17h desta terça-feira (2) para a transferência, o que também não ocorreu.

A advogada da família entrou nesta quarta-feira (3) com uma ação de improbidade administrativa contra a administração estadual, para apuração do crime de desobediência à decisão judicial.