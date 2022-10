Homem que matou vizinhos em Santa Bárbara é condenado a 5 anos de prisão

Familiares das vítimas ficaram revoltados devido à gravidade do crime, que aconteceu em junho de 2021 na Chácara Recreio Cruzeiro do Sul

Familiares das duas vítimas estiveram no Fórum para acompanhar o julgamento de Juliano - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Tribunal do Júri condenou o operador de escavadeira Juliano Belisário Pires a cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto pelo duplo homicídio de Vilma Cristina de Oliveira, de 57 anos, e seu sobrinho, Fábio de Oliveira Camargo, de 32. O crime ocorreu em julho de 2021, na Chácara Recreio Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste.

O julgamento foi realizado nesta segunda-feira, no Fórum local. A juíza Camila Marcela Ferrari Arcaro determinou que o réu, que já estava em liberdade, pudesse aguardar o recurso solto. O promotor Rodrigo Aparecido Tiago prometeu que irá recorrer da sentença. Assim como os advogados Sandra Manzano e Leonardo Meneghel, que continuarão trabalhando para a absolvição do réu.

“A tese da defesa era a legítima defesa e paralelamente a gente defendia o homicídio privilegiado. No entanto, ainda vamos recorrer tentando reconhecer a absolvição pela legítima defesa”, afirmou a advogada Sandra.

Familiares das vítimas, incluindo os três filhos de Vilma deixaram o Fórum inconformados com o resultado. “Ele executou duas pessoas e é um perigo para a sociedade. O crime ocorreu por causa de uma discussão de um terreno que minha mãe colocava fogo. É mentira que ele tomou a arma do Fábio. Tudo foi premeditado”, desabafa Jeferson Oliveira, filho de Vilma.

“Nossa família está com medo, principalmente pelo fato dele continuar em liberdade. Que segurança teremos que algo semelhante não possa ocorrer conosco?”, questiona Márcio, outro filho da vítima.

Dois dias antes das mortes, Michele de Oliveira, filha da vítima, veio da cidade de Guaratinguetá para fazer uma visita à mãe. “Assim que cheguei na casa dela, minha mãe me disse que já havia discutido com o vizinho naquele dia. Ela ainda falou que se algo acontecesse com ela seria culpa dele. Até comentou comigo sobre a roupa que gostaria de ser enterrada caso algo grave acontecesse”, afirma a filha da vítima.

No dia 5 de julho de 2021, as vítimas foram assassinadas depois de uma discussão. De acordo com o Ministério Público, o acusado teria se livrado da arma após o crime e se refugiou na casa de familiares.

Na época, as investigações realizadas por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana apontaram que Juliano Pires teria atirado nas duas vítimas até acabar todas as munições do revólver.

Dois dias após os assassinatos, o operador de escavadeira resolveu se entregar à polícia e mostrou onde teria escondido a arma. Em agosto do mesmo ano, a prisão preventiva do operador foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Santa Bárbara, mas o acusado conseguiu a liberdade provisória a partir de janeiro de 2022.