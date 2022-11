Homem que matou 2ª companheira vai a júri popular

A Justiça mandou o réu Josias Sass Ribeiro, 56, a júri popular. A data ainda não foi definida. Ele foi acusado de matar e enterrar o corpo da companheira, a aposentada Maria Inês Francisca da Silva Romero Correa, 73, no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste, em junho de 2022.

O acusado já tinha sido preso pela Polícia Civil dias depois da localização do corpo da vítima, em 9 de junho de 2022. Segundo a Polícia Civil, o homem havia cumprido dez dos 18 anos de condenação pelo assassinato de outra ex-companheira.

O juiz da 2ª Vara Criminal, Lucas Borges Dias, negou a liberdade do acusado, pois considerou que o “réu responde a gravíssimo delito de homicídio, com diversas qualificadoras, contra pessoa idosa, e é reincidente específico no delito de homicídio no contexto de violência doméstica.”

O advogado Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, que representa Ribeiro, informa que está aguardando a publicação da sentença de pronúncia no diário oficial e a intimação pessoal do réu para decidir se haverá recurso.

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), Ribeiro usou uma calça para asfixiar a aposentada e enterrou o corpo em uma área verde. O autor se relacionava com a vítima havia oito meses, e após o crime passou a usar seus cartões bancários.

O corpo da vítima só foi encontrado porque um trabalhador que operava uma retroescavadeira encontrou o cadáver enterrado.