Crime ocorreu em janeiro de 2023 contra jovem de 25 anos; promotor se vê satisfeito com pena; defesa ainda pode recorrer

João Vitor e Rafaela: crime ocorreu em janeiro de 2023 – Foto: Reprodução

O Tribunal do Júri de Santa Bárbara d’Oeste condenou um homem de 23 anos a 45 anos de prisão pelo assassinato da companheira, em crime ocorrido em janeiro de 2023. João Vitor Alcântara foi acusado pelo homicídio de Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 25 anos.

O assassinato ocorreu em frente aos filhos dela após a vítima ser espancada com socos e atingida com 13 facadas, na casa onde o casal morava, na Rua Timbiras, no Jardim São Francisco. João Vitor chegou a filmar o corpo da companheira. Ele foi preso nove dias depois, na cidade de Vargem Grande do Sul (SP).

A sentença foi definida nesta segunda-feira (8) durante o júri popular, que ocorreu no Fórum de Santa Bárbara. O julgamento foi acompanhado pelos familiares da vítima e do réu. Ele foi responsabilizado por homicídio quadruplamente qualificado – feminicídio, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo crime ter sido cometido na frente dos filhos de Rafaela.

A juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro decidiu que o réu deve continuar preso e não pode aguardar o recurso em liberdade. O advogado do réu, Daniel Heleno disse que tem o prazo de cinco dias para decidir se vai recorrer da decisão.

Casa onde aconteceu o crime, em janeiro de 2023 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“A sentença ainda cabe recurso, vou me reunir com a família do meu cliente, somente depois irei decidir se tentaremos a diminuição da pena ou mesmo pedir outro julgamento”, destacou o defensor.

Durante o julgamento, o MP (Ministério Público) exibiu um vídeo feito pelo próprio réu, enquanto Rafaela ainda estava viva e caída no chão. Ele gravou um vídeo para mãe dele confessando o crime por ciúmes.

Ao final de sua réplica, o promotor Rodrigo Aparecido Tiago lamentou aos familiares a necessidade de ter exibido o vídeo, que foi espalhado nas redes sociais, e quis fazer uma homenagem a vítima exibindo algumas fotos com a família.

“O resultado foi justo e pedido pela promotoria. O crime foi um dos mais graves que já trabalhei. Foi justo em todos os sentidos”, afirmou o promotor ao LIBERAL. Os familiares do réu foram procurados pela reportagem, mas não quiseram comentar sobre o caso.

Chegada de João Vitor à DDM após passar por exame de corpo de delito no IML – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

A vítima era mãe de quatro meninos de um primeiro casamento, com idades entre 3 e 9 anos. Ela também deixou uma menina de dez meses, filha do autor.

Atualmente, dois filhos de Rafaela, incluindo a filha do réu residem com a tia materna e os maiores com a avó materna.

“Meus sobrinhos precisam de acompanhamento psicológico. A prefeitura ainda nos dá assistência. Minha mãe precisou voltou a morar na casa da Rafaela, onde tudo aconteceu porque não tem condições de pagar aluguel”, desabafou uma tia.

João já tinha sido preso em agosto de 2022 por violência doméstica contra Rafaela. Na época, ela foi agredida com puxões de cabelo, socos e ameaçada com faca. João Vitor foi autuado em flagrante por violência doméstica, mas conseguiu liberdade provisória pouco tempo depois. Rafaela já tinha medida protetiva com o agressor, mas abriu mão após reatar.