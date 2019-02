Homem que arremessou a filha vai a júri em junho

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste marcou para o dia 13 de junho o julgamento, pelo Tribunal do Júri, do funileiro Diogo Aparecido Machado. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado por arremessar a própria filha por cima de um muro na casa onde morava, no São Joaquim. O crime ocorreu no dia 13 de maio do ano passado. A criança, na época, tinha apenas 17 dias de vida.

O bebê caiu na casa de um vizinho, sobre uma pilha de restos de concreto e areia. A cabeça dela ficou a centímetros da ponta de um vergalhão. O dono da casa foi a primeira pessoa a socorrê-la na ocasião. A vítima sofreu uma fratura no crânio e convulsões e ficou internada por uma semana no Hospital Estadual de Sumaré. O laudo pericial, juntado ao processo, apontou lesões graves em decorrência da queda na localidade. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com a mãe da criança, o crime aconteceu após uma discussão do casal. Ela teria dito ao funileiro que iria deixá-lo após ele chegar em casa para o almoço de Dia das Mães embriagado. Na versão apresentada por ela, o então companheiro retirou a filha dos seus braços e a arremessou. Ela e o vizinho deverão prestar depoimento no plenário do júri.

Diogo foi preso em flagrante por uma equipe da Guarda Municipal. Desde o começo da ação penal, a defesa dele alega que ele não tinha a intenção de matar. Ele chegou a pedir, tanto na primeira quanto na segunda instância, a desclassificação do crime para lesão corporal, mas não obteve sucesso. Essa decisão (sobre a intenção do réu), portanto, caberá aos jurados.

O Ministério Público pede que ele seja condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima). A pena mínima, em caso de condenação é de 12 anos de prisão. Com as qualificadoras, e as duas agravantes acrescentadas pelo promotor a pena máxima pode chegar a 30. Como se trata de um crime tentado, qualquer que seja a punição, será reduzida em, no mínimo, um terço.