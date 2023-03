Homem perde R$ 13 mil ao cair no golpe do falso intermediador

Um morador de Mairiporã, São Paulo, perdeu R$ 13 mil nesta quarta-feira (29), ao cair no golpe do falso intermediador. Ele acreditou que estava comprando uma motocicleta Honda Falcon de um morador de Santa Bárbara d’Oeste, entretanto, foi enganado por um estelionatário que se passou por intermediador da compra.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 42 anos, contou que viu o anúncio de venda de uma moto em uma rede social. Interessado no veículo, ele passou a conversar com o estelionatário por meio do WhatsApp, pelo número que estava na divulgação.

À vítima, o golpista afirmou que a moto pertencia ao primo dele, mas era ele quem estava fazendo a negociação e, por isso, toda a parte financeira deveria ser tratada com ele.

Já para o verdadeiro dono do veículo, o golpista afirmou que procurava uma moto em nome do primo e que, após as negociações, o primo é que realizaria o pagamento.

Desse modo, o estelionatário conseguiu enganar tanto o comprador, como o vendedor.

O homem esteve na casa do morador de Santa Bárbara, no Jardim São Francisco II, viu a Falcon e então fez um Pix de R$ 10 mil e uma transferência de R$ 3 mil, nas contas indicadas pelo intermediador.

Desse modo, os dois foram até o cartório, assinaram o recibo e após o trâmite, perceberam que o dinheiro não entrou na conta do vendedor, conforme informado pelo intermediador. Neste momento, constataram que foram enganados.

O comprador, que ficou sem a moto, procurou o plantão policial de Santa Bárbara para o registro dos fatos. Um boletim de ocorrência como estelionato foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.