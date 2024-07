Homem morto pelo Gate ameaçava mulher grávida com caco de vidro e barra de ferro

O homem de 28 anos que foi morto a tiros pelo Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da PM (Polícia Militar), no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste, após manter em cárcere privado a companheira grávida, de 32 anos, no último domingo (30), usou uma barra de ferro e caco de vidro para ameaçar de morte a vítima.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência e outras apuradas pelo LIBERAL junto à Polícia Civil, no momento da negociação para que o agressor, identificado como Derlei Silva Messa, libertasse a vítima e se entregasse, ele usou uma barra de ferro e colocou um caco de vidro na direção a garganta da mulher, o que motivou a ação dos policiais do Gate.

Gate, da Polícia Militar – Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Antes de ser morto com cinco tiros, o homem ainda ameaçou matar os policiais e qualquer pessoa que entrasse no imóvel para tentar libertar a refém, afirmando que não tinha a intenção de sair vivo dali.

“Em determinado momento, o causador iniciou mais agressões contra a refém, que gritava e pedia socorro, o que tornou o risco insuportável, na visão do comandante, por parte da unidade de intervenção tática do Gate, por meio da qual a refém foi resgatada e o causador foi atingido por cinco disparos”, trouxe trecho de nota do Gate no dia da ocorrência.

A vítima teve apenas ferimentos leves, que foram causados pelo agressor, e o bebê também não corre riscos algum. Um boletim de ocorrência de homicídio decorrente de oposição à intervenção policial foi registrado na delegacia de plantão em Santa Bárbara.

De acordo com a polícia, a mulher já tinha uma medida protetiva contra Derlei, mas ela havia retomado o relacionamento. O indivíduo também possuía outros antecedentes criminais, como roubo, ameaça, perseguição e tráfico de drogas.