Homem morre em Santa Bárbara com suspeita de febre maculosa

O aposentado Mauricio Antonio dos Santos, de 69 anos, morreu sábado à noite, em Santa Bárbara d’Oeste, com suspeita de febre maculosa. Ele estava internado no PS (Pronto-Socorro) Édison Mano. Em nota, a prefeitura não confirma nem desmente se existe algum caso suspeito em apuração na cidade.

A administração municipal informa, apenas, que Santa Bárbara não registrou nenhum caso positivo de febre maculosa até o momento. E que visando a preservação do sigilo, “mantém como confidenciais todas as informações relativas aos instrumentos de coleta, investigação, entre outras, que possam conter dados de identificação do cidadão”.

A febre maculosa é causada por uma bactéria, transmitida pela picada do carrapato, encontrado em cães, aves domésticas, gambás, coelhos e em animais de grande porte como bois e cavalos – além de capivaras.

Os principais sintomas são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés e paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando parada respiratória.

O tratamento é feito com antibióticos e deve ser feito assim que surgirem os primeiros sintomas para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa.

De acordo com Aline Muniz, enteada de Mauricio, a suspeita de febre maculosa foi levantada na última sexta-feira. “Minha mãe conversou com um médico conhecido da família no Édison Mano e ele perguntou se meu padrasto havia sido picado por carrapato. Só então minha mãe se lembrou que cerca de duas semanas antes de começar a passar mal, ele havia sido picado na perna”.

Mauricio começou a apresentar dor na coluna no último dia 19, passou pelo PS, foi medicado e liberado. Na quarta, a dor irradiou para o pescoço e na quinta ele começou a perder as forças nas pernas. Voltou para o pronto-socorro e trataram como inflamação do nervo ciático.

“Na sexta ele já não andava. Internou, a médica pediu vários exames e diante da suspeita de febre maculosa, entraram com antibiótico. Mas o quadro se agravou e no sábado à noite ele morreu por falência múltipla dos órgãos”, declarou Aline.