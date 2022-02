Homem morre em acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (1º), em Santa Bárbara d’Oeste, após ter o carro atingido por uma caminhonete na Rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 125,1. A vítima foi identificada como o agente penitenciário Ivanil dos Santos da Silva Loba, 59 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 15h30.

A caminhonete, com placas de Itarema (CE), seguia pela rodovia no sentido interior, quando teria perdido o controle, atravessado o canteiro central e invadido a pista contrária, atingindo um Toyota Yaris, com placas de Campinas, dirigido por Ivanil.

Com o impacto da batida, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira que o acompanhava teve ferimentos graves, sendo socorrida ao Hospital Edison Mano, em Santa Bárbara. O condutor da caminhonete saiu ileso.