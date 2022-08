Homem morre em acidente de moto na SP-306, em Santa Bárbara

Um homem, de 50 anos, morreu na noite desta quarta-feira (17), após um acidente ocorrido na Rodovia Luiz Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Houve uma colisão entre a moto que ele dirigia e um Uno.

A vítima foi identificada como Antônio Márcio Casares, que chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Edson Mano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Condutor do Uno, um senhor de 80 anos, informou em seu depoimento à polícia que, por volta de 18h30, seguia com seu carro pela rodovia, no sentido capital, quando no KM 14, na rotatória, parou seu veículo para aguardar o melhor momento de acessar a via, momento em que sentiu um impacto.

Posteriormente, o motorista parou seu carro no acostamento e viu Antônio caído ao chão. A vítima trafegava sentido Capivari.

O resgate foi chamado e socorreu o motociclista até o Pronto-Socorro Edson Mano, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Um boletim de ocorrência de Homicídio Culposo na Direção do Veículo foi registrado no plantão policial e o caso será investigado.