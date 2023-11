Homem morre em acidente de carro na SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste

Veículo colidiu com a traseira de uma caminhonete ao realizar uma ultrapassagem, atravessou o canteiro central e capotou

Um homem morreu após sofrer um acidente na altura do km 143 da Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, no início da tarde desta quinta-feira (2). Ele faleceu após perder o controle do veículo durante uma ultrapassagem e capotar o carro.

Acidente na SP-304 teve uma morte nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele conduzia um veículo Hyundai I30 com placa de Americana, no sentido sentido Piracicaba, e, ao realizar a manobra de ultrapassagem, colidiu com a traseira de uma caminhonete Chevrolet S10, de Santa Bárbara.

O motorista acabou perdendo o controle da direção do veículo, atravessou o canteiro central e capotou na pista no sentido oposto, permanecendo sobre a pista.

O condutor do I30 não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. O homem que dirigia a caminhonete não se feriu e foi submetido ao teste de bafômetro, mas não foi constatada a presença de bebida alcóolica.

O atendimento do acidente ainda está em andamento e o trânsito está fluindo pelo acostamento da rodovia.