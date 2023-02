Homem morre carbonizado após acidente na SP-304, em Santa Bárbara

Um homem foi encontrado morto após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o veículo pegou fogo e a vítima teve o corpo carbonizado, o que impossibilitou a identificação.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por volta de 23h, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, na SP-304, na altura do km 133, região do Distrito Industrial. Ao chegarem, encontraram o veículo, um VW Golf e a vítima já carbonizada em seu interior.

Pelo cenário do local, a PM constatou que o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra uma placa de sinalização e em seguida colidiu contra uma árvore. Com o impacto, o veículo se incendiou e, por causas desconhecidas, o homem não conseguiu sair do carro.

Os bombeiros foram chamados, assim como a PMR (Polícia Militar Rodoviária) e a Polícia Civil, que realizaram os registros para a perícia. O Golf foi removido ao pátio municipal de Americana e o corpo levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana.

Até a publicação desta reportagem, não foi possível identificar a vítima. Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara. As causas desse acidente e óbito serão investigadas pela Polícia Civil.