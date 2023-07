Homem morre atropelado na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

Vítima prestava serviço de manutenção na via, quando foi atingido por um caminhão

Acidente aconteceu na altura do quilômetro 136, da Rodovia dos Bandeirantes - Foto: Reprodução.JPG

Um homem morreu atropelado na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quinta-feira (6). Ele realizava serviços de manutenção da via quando foi atingido por um caminhão.

De acordo com informações do 4° BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), o acidente aconteceu por volta de 8h50, na altura do km 136, sentido interior.

Ainda segundo o batalhão, a vítima, que não teve identidade divulgada, era funcionário de uma empresa que presta serviços de conservação e manutenção na via e estava trabalhando quando foi atingido por um Iveco Daily.

Questionada, a PMR afirmou que o motorista parou para prestar socorro e afirmou que sentiu o volante puxar para o lado, momento em que atropelou a vítima. Ele passou por exames, que deu negativo para ingestão de bebida alcóolica.

Segundo o registro da PMR, o homem teve ferimentos graves e morreu ainda no local do atropelamento. Um boletim de ocorrência seria registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.