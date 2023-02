Homem morre após ser atingido por raio em Santa Bárbara

Misal não resistiu à descarga elétrica – Foto: Reprodução / Facebook

Um homem de 52 anos, identificado como Misal Alves Soares, morreu na tarde deste sábado (25) após a queda de um raio próximo a ele, em Santa Bárbara d’Oeste. O cachorro dele também morreu após a descarga elétrica. O caso aconteceu no bairro rural Santo Antônio do Sapezeiro.

O filho de Misal e um amigo da vítima testemunharam o ocorrido. Após a queda do raio no local, uma propriedade rural no bairro, o homem e o animal caíram no chão.

O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a levá-lo até o Pronto Socorro Edison Mano, na região central de Santa Bárbara, mas ele não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Misal foi sepultado neste domingo (26), em Capivari. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste.