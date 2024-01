Homem morre após carro capotar em alça da SP-304, em Santa Bárbara

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu - Foto: Victor Taker

Um homem morreu após seu carro capotar na alça de acesso da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para o bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste domingo (7). A vítima foi identificada como Pedro Francisco da Silva, de 51 anos.

Ele chegou a ser levado para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o LIBERAL apurou, a vítima teve um trauma na cabeça.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por razões não esclarecidas, o veículo, um Volkswagen Parati, bateu na mureta de concreto ao acessar a alça e capotou. O caso aconteceu por volta das 14h30. Pedro morava no Santa Rita.

Em razão do acidente, a alça precisou ser interditada, e o trânsito só foi liberado por volta das 18h. O local fica na altura do km 135 da rodovia, sentido Piracicaba.

Peritos estiveram no local, assim como equipes da Polícia Militar Rodoviária, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e do Corpo de Bombeiros.