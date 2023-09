Homem morre após cair de telhado em Santa Bárbara d’Oeste

Rubéns Cláudio Malosso sofreu o acidente no bairro Planalto do Sol 2, na manhã deste domingo

Rubéns Cláudio Malosso tinha 52 anos - Foto: Reprodução / Facebook

Um homem de 52 anos, identificado como Rubéns Cláudio Malosso, morreu na manhã deste domingo (3) depois de cair de um telhado de pelo menos cinco metros. O acidente aconteceu no Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’ Oeste.

Segundo informações de uma testemunha, relatadas em boletim de ocorrência, por volta de 10h, Rubéns subiu no telhado de um galpão, na Rua Joao Araújo, para realizar reparos e acabou caindo. Ele morreu no local.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, assim como a Polícia Militar e a Polícia Civil. O Instituto de Criminalística também esteve presente para a coleta de dados para a perícia.

O velório de Rubéns ocorre no Cemitério da Saudade, em Americana, até as 14h – começou às 11h. Ele será sepultado no mesmo local. O caso foi registrado no Plantão Policial como morte suspeita e encontro de cadáver.