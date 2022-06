Homem leva facada no rosto em briga com o irmão

Um homem de 48 anos levou uma facada no rosto na manhã deste domingo (12), na Vila Linópolis, em Santa Bárbara d’Oeste, durante uma briga com seu irmão. O caso foi registrado na Polícia Civil e ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta do meio-dia para atender um caso de agressão. Ao chegarem no endereço, os policiais apuraram um ajudante de pedreiro de 37 anos chegou em casa pela manhã sob o efeito de entorpecentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Seu irmão, um homem de 48 anos, ficou irritado com seu estado e deu início à discussão. Em determinado momento, o ajudante de pedreiro desferiu uma facada no rosto de seu irmão.

O acusado disse à Polícia Civil que o irmão tentou agredi-lo com uma faca. Ao tentar se defender, seu irmão teria caído com a faca sobre o rosto em cima da cama. Ele alegou ainda que seu irmão o agride com frequência e que teve as costas machucadas durante a briga. Quanto ao uso de entorpecente, o ajudante de pedreiro afirmou que faz uso apenas de bebida alcoólica.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A Polícia Militar apresentou o caso na delegacia de plantão. Foi requisitado ao IML (Instituto Médico Legal) exame de corpo delito dos dois irmãos e perícia da faca apreendida. O delegado determinou o registro da ocorrência como lesão corporal e a instauração de inquérito para investigar o caso.

A vítima permaneceu no hospital em observação e foi informada que possui prazo de seis meses para representar contra o agressor.