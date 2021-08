Homem furta caminhonete Hilux e capota veículo na fuga em Santa Bárbara

Veículo foi furtado na região da feira livre, no Centro – Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem furtou uma caminhonete Hilux e capotou o veículo na fuga, na manhã deste domingo (22), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste.

O suspeito conseguiu fugir após o acidente. O veículo ficou destruído.



O caso aconteceu por volta das 9h. A caminhonete foi furtada enquanto os proprietários estavam na feira livre, na região central de Santa Bárbara.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 137 da SP-304, na Vila Sartori, quando o condutor perdeu o controle da Hilux e capotou o veículo diversas vezes. Segundo populares, ele fugiu a pé em seguida.



O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. A PMR (Polícia Militar Rodoviária, que também estava no local, ao constatar a placa do veículo descobriu que o proprietário estava registrando o furto da Hilux na delegacia.

A caminhonete, que ficou destruída, foi levada até o proprietário. O suspeito do furto é procurado e ainda não foi localizado.