Homem fica gravemente ferido após ser atingido pela ex com canivete em Santa Bárbara

Vitima foi socorrida com um ferimento no pescoço; um vizinho desarmou a agressora, que fugiu do local

Um homem de 41 anos ficou gravemente ferido, na madrugada desta segunda-feira (4), após ser atingido com um canivete por sua ex-namorada durante uma briga que aconteceu no apartamento deles, no Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste.

Canivete usado no crime foi apreendido – Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um vizinho disse à polícia que, por volta das 2h, ouviu gritos do imóvel do casal e então foi ao local.

Ao chegar lá, ainda de acordo com o relato, ele viu o homem com um ferimento no pescoço e segurando os braços da sua ex-namorada, que estava com um canivete nas mãos.

Neste momento, o vizinho retirou o canivete das mãos da mulher e chamou a PM (Polícia Militar). Enquanto isso, a suposta agressora fugiu do condomínio. De acordo com o agredido, ele e a ex discutiam e, em determinado momento da briga, ela pegou um canivete de sua bolsa e o atingiu no pescoço.

A PM compareceu no local, assim como socorristas, que levaram a vítima até o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano.

Segundo o boletim de ocorrência, o estado de saúde do homem era crítico, pois ele tinha perdido muito sangue. A suspeita não foi encontrada.

Um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio foi registrado no Plantão Policial e o canivete utilizado no crime foi apreendido.

Segundo a prefeitura, após dar entrada no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, o homem foi atendido, estabilizado e avaliado pela equipe médica, sendo transferido para o Hospital Santa Bárbara.

De acordo com o Hospital Santa Bárbara, ele passou por procedimento cirúrgico e está consciente e orientado. Até por volta das 14h15, a vítima seguia internada.