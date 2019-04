Homem entra em escola e furta R$ 600 de professoras

Foto: Reprodução

Um homem entrou no Ciep Dom Eduardo Koaik, no bairro Planalto do Sol II em Santa Bárbara d’Oeste, e furtou R$ 600 de três professoras na manhã desta terça-feira (09). O dinheiro foi retirado da bolsa das profissionais, que estavam em três salas diferentes, segundo uma das vítimas ouvidas pelo LIBERAL.

O caso ocorreu às 9h15, de acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado no 2º DP (Distrito Policial). A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada pela diretora da escola, que relatou que um indivíduo estranho tinha entrado na escola e furtado o dinheiro das professoras.

A unidade escolar tem câmeras de segurança em alguns corredores e flagrou o homem, que não foi localizado até a publicação desta matéria. Uma das vítimas disse ao LIBERAL que a unidade não tem portaria, apenas secretaria, e que o suspeito teria entrado e saído pela porta da frente. O furto ocorreu durante o intervalo para o lanche.

Foto: Cláudio Mariano - Rádio Brasil

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste ainda não se manifestou sobre caso.