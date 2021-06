Homem engole pedra de crack na frente de viatura e é preso por tráfico em Santa Bárbara

Com ajuda de cadela Tandera, drogas foram encontradas em área verde no Jardim Europa

Um homem de 19 anos engoliu pedra de crack na frente de viatura para tentar escapar de abordagem policial, mas acabou preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste.

Drogas foram apreendidas em área verde e árvore – Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal

O caso aconteceu na Rua Turquia, no Jardim Europa, por volta das 17h. As informações são da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando viu um suspeito em uma bicicleta, próximo ao cruzamento com a Rua Dinamarca.

Ao visualizar os guardas, o homem levou algo à boca. Ao ser abordado e revistado, nada foi encontrado com ele. Questionado sobre o que levou à boca, o suspeito informou ter engolido uma pedra de crack, relata a Guarda.

O suspeito disse ainda que estava no local por ser o responsável pela venda de drogas naquele horário. Ele indicou aos guardas uma árvore próxima onde foram apreendidas quatro porções de maconha.

O homem informou ainda que haveria mais drogas e dinheiro em uma área verde na rua debaixo.

Foi solicitado apoio da equipe de Canil, com a cadela de detecção Tandera, que localizou sob uma pedra próximo a um poste de energia 19 pedras de crack e R$ 60 e, ao lado, mais 48 porções de maconha.

As drogas e o dinheiro foram apreendidas e o homem preso por tráfico de drogas.