Homem embriagado causa acidente, desacata guardas e acaba preso em Santa Bárbara

Homem bateu em uma Kombi que estava estacionada e fugiu do local, mas foi abordado pela GCM em seguida

Um homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (12), após dirigir embriagado, causar um acidente no Frezzarin 2, em Santa Bárbara d’Oeste, e fugir do local. Ao ser encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) momentos depois, ele ainda desacatou os patrulheiros e danificou a viatura.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 11 horas da manhã, o homem trafegava com seu carro, um Corsa Sedan, pela Rua João Lopes Machado Filho realizando manobras perigosas até que, em determinado momento, perdeu o controle da direção e bateu contra uma Kombi, que estava estacionada na via.

Com o impacto, a Kombi atingiu o portão de uma residência e o motorista do carro fugiu do local. A GCM foi acionada e passou a fazer buscas pelo veículo na região.

O suspeito foi encontrado em frente a sua casa, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, junto ao carro danificado.

Indagado, o ele reagiu violentamente a abordagem, passou a xingar os patrulheiros e tentou ainda agredir os GCMs, que para conter a violência, utilizaram arma de choque.

O suspeito então foi levado ao Pronto-Socorro Edson Mano para atendimento médico e coleta de sangue. Inicialmente ele se negou a fazer exame para analisar o teor alcóolico, mas depois de ser orientado pelo seu advogado, forneceu a amostra e foi constatada a embriaguez.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Plantão Policial do município, momento em que danificou o compartimento de presos da viatura durante o trajeto. No local ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, desacato, desobediência, resistência e dano ao patrimônio público.