Homem morre em acidente entre carro e bicicleta motorizada

Um homem de 46 anos, identificado como Alceu Simão, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na tarde desta sexta-feira (1º) em um acidente envolvendo sua bicicleta motorizada e um veículo, nas avenida Isaias Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiróz.

Foto: Thiago Vilas Boas / Gazeta Policial

Conforme informações obtidas pela reportagem do LIBERAL junto ao Plantão Policial de Santa Bárbara na noite desta sexta, o caso aconteceu por volta das 16h e a batida se deu entre a bicicleta motorizada e um Renault Sandero vermelho, mas as circunstâncias do acidente não foram informadas, sendo que o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A assessoria de comunicação da prefeitura confirmou à reportagem que o homem chegou a ser socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros após o acidente, mas que chegou já sem vida ao Pronto-Socorro Afonso Ramos.