Ele foi abordado por grupo armado com revólver no Santo Antônio do Sapezeiro; Guarda encontrou o veículo

Carro roubado foi encontrado dentro de uma valeta próxima à Estrada Saulo Waldemar Fornazin - Foto: GCM/Divulgação

Um homem de 40 anos foi vítima de sequestro relâmpago ao ter o carro roubado na noite da última sexta-feira (22), no bairro Santo Antônio do Sapezeiro, em Santa Bárbara d’Oeste. O proprietário do veículo foi liberado e ninguém foi preso.

Acionada, a GCM (Guarda Civil Municipal), em patrulhamento pelo local do crime, localizou o veículo dentro de uma valeta ao lado da Estrada Vereador Saulo Waldemar Fornazin. Foram feitas buscas pelas imediações, mas ninguém foi encontrado.

Nesse momento, a vítima do roubo chegou ao local. De acordo com o que ele informou aos agentes, dois homens, sendo um armado com um revólver, e uma mulher abordaram-no e anunciaram o roubo. O proprietário foi obrigado a permanecer no interior do veículo durante a fuga e foi liberado minutos depois.

O veículo foi retirado da valeta com o auxílio de um trator e a vítima foi conduzida ao plantão policial para registro de ocorrência. O veículo foi liberado ao proprietário.