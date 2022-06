Homem é rendido ao abrir portão de casa e tem bens roubados em Santa Bárbara

Um homem de 52 anos foi rendido em sua casa, em Santa Bárbara d´’Oeste, por três homens armados, na manhã desta quarta-feira (1º). O trio roubou diversos bens e não foi localizado até o momento.

De acordo com informações da vítima no registro policial, por volta de 6h ele abriu o portão de sua casa, no Jardim Panambi, quando três homens armados o abordaram e o obrigaram a entrar no imóvel.

Os criminoso separaram televisores, joias, celulares e depois fugiram com o carro da vítima. Ainda de acordo com o relato, um segundo veículo acompanhava os assaltantes e fugiu junto com o trio de ladrões.

Momentos após o crime, o carro da vítima foi encontrado pela PM (Polícia Militar), abandonado na Rua Ermelindo Batista, no Santa Rosa 2.

Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município e o caso será investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi identificado.