Homem é preso após xingar GCMs e quebrar parte de viatura

Um homem de 48 anos foi preso na tarde desta terça-feira (19) por desacato e dano ao patrimônio público, após atrapalhar uma aula de futebol no Jardim Mollon, em Santa Bárbara, ofender os guardas municipais e danificar compartimentos da viatura enquanto era levado ao plantão policial do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi chamada para atender um caso de desentendimento no campo de futebol, na Rua do Cobre, no Jardim Mollon.

Quando chegaram ao local, os guardas observaram que o homem, aparentemente bêbado, estava atrapalhando a aula de futebol que ocorria no espaço. Este. ao ver os patrulheiros, começou a ofendê-los.

Foi necessário o uso de força física e algemas para contê-lo. Na viatura, ao ser levado ao plantão policial do município, ele chutou o compartimento dos presos, danificando parte do veículo.

No plantão policial, o delegado responsável, depois de ouvir os depoimentos, deliberou pela prisão em flagrante do homem por dano ao patrimônio público e desacato.