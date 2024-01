Homem é preso por tráfico de drogas no Vista Alegre, em Santa Bárbara

GCMs apreenderam 33 pedras de crack, sete porções de maconha e cinco microtubos de cocaína - Foto: Guarda Civil Municipal

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (2) por tráfico de drogas, no Vista Alegre, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi flagrado por guardas municipais com maconha, cocaína e crack.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 16h30, na Rua das Boas Aventuranças, viram um homem agachado jogar algo no chão ao perceber a viatura.

Ao ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele. no entanto, na embalagem descartada anteriormente, os GCMs encontraram três pedras de crack.

Já no local que ele mexia, com o apoio do trabalho de faro do canil, foi possível encontrar mais 30 pedras de crack, sete porções de maconha e cinco microtubos de cocaína

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.