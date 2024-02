Homem é preso por tráfico de drogas no Frezzarin 2, em Santa Bárbara

Um homem de 35 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste no fim da tarde de terça-feira (20) por tráfico de drogas no Frezzarin 2, no município barbarense. Com ele foram apreendidas 276 porções de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 17h30, flagraram um homem de 35 anos mexendo em algo no chão em uma área verde, na Rua Thiago Azevedo dos Santos.

O suspeito, ao notar a viatura, tentou deixar o espaço, mas foi alcançado pelos GCMs. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no local onde estava anteriormente os patrulheiros encontraram diversas drogas, sendo 49 porções de maconha, 145 microtubos de cocaína e 82 pedras de crack.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que vendia drogas na região. Ele então foi encaminhado ao plantão policial da cidade, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.