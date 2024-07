Denúncia ajudou os policiais na localização das drogas e prisão do suspeito de tráfico de drogas

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã de sábado em Santa Bárbara após denúncia e ação do pastor belga de malinois Luger, do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que localizou 3,5 kg de maconha escondidos em um tambor com ração para cavalos.

A abordagem aconteceu no bairro Santa Alice, em Santa Bárbara d’Oeste. Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o Batalhão, os policiais foram checar uma denúncia de que um homem com o apelido de “Véio” estaria comercializando entorpecentes no bairro Santa Alice, em Santa Bárbara.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No local, eles encontraram o suspeito, que permitiu a entrada dos policiais em sua propriedade. Durante as buscas, o cão farejador identificou o odor de drogas dentro de um tambor que armazenava ração para cavalo.

O recipiente foi aberto e os PMs encontraram 3,5 quilos de maconha, além duas balanças de precisão, anotações do tráfico e R$ 20, que foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.