Homem é preso por tráfico ao esconder cocaína e crack em árvore

Cocaína e crack estavam escondidos dentro de um maço de cigarros no pé da árvore

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Santa Rita de Cássia, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado (20). Ele foi visto durante uma ronda da Guarda Municipal enterrando um objeto no pé de uma árvore.

Durante a abordagem, que ocorreu por volta das 18h, foram encontrados R$ 100,00 no bolso de sua bermuda. Quando questionado sobre o que fazia agachado no local, ele confessou que estava enterrando um maço de cigarros, com o objetivo de traficar entorpecentes.

Dentro do maço haviam quatro pedras de crack, totalizando 1 grama, e 8 eppendorfs de cocaína, pesando 5 gramas. Diante da situação ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso na cadeia de Santa Bárbara aguardando custódia.