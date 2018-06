Homem é preso por roubo em clínica de recuperação

Um homem de 28 anos foi preso na noite desta sexta-feira (15) após praticar um roubo em uma clínica para dependentes químicos no bairro rural Santo Antonio Sapezeiro, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele teria ameaçado as vítimas com um facão.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o boletim de ocorrência, ele usou a arma para render um monitor da clínica e só deixou o local após um interno lhe dar R$ 20. Antes de fugir ele ainda quebrou o telefone celular do funcionário.

A Polícia Militar foi acionada e, após buscas no bairro, encontrou o suspeito em um bar.

Com ele, foram apreendidos R$ 15. Ele confessou o crime e alegou ter gasto o restante do dinheiro roubado e se livrado do facão.

O ladrão foi preso em flagrante por roubo e encaminhado para o Plantão Policial de Santa Bárbara. Na próxima segunda-feira (18) ele deve ser submetido a uma audiência de custódia em uma das varas criminais da cidade.

Nela, o juiz responsável decidirá se converte a prisão em preventiva (sem prazo para acabar) ou se libera o réu com a aplicação de outras medidas cautelares.