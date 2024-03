Homem é preso por estupro de vulnerável em Santa Bárbara

Plantão da Polícia Civil em Santa Bárbara - Foto: Junior Guarnieri/Liberal

Um homem de 34 anos foi preso na tarde deste domingo (10) por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de sua enteada de 13 anos, na casa onde moram, no Jardim Nova Conquista em Santa Bárbara d’Oeste. Esta não é a primeira denúncia contra o suspeito.

Segundo relatos da PM (Polícia Militar), em registro policial, por volta de 17h, os policiais foram chamados a comparecerem à casa de uma amiga da vítima e, ao chegarem ao local, encontraram com as duas.

A adolescente de 13 anos contou aos militares que mora com a mãe e o padrasto no Jardim Conquista. Ela relatou ainda que a mãe não passou a noite em casa, ficando apenas ela e o padrasto no imóvel.

Durante a madrugada de domingo, segundo a adolescente, o homem entrou em seu quarto, passou a mão em sua coxa e genitália, momento em que ela puxou o cobertor e ele saiu do cômodo.

Por volta de meio dia do domingo, o suspeito entrou mais uma vez no quarto da adolescente e repetiu o abuso. A vítima, então, saiu de casa e foi pedir ajuda a uma amiga. Uma familiar da vítima foi quem chamou a polícia. A menina contou também que não é a primeira vez que é vítima de abuso.

Com essas informações, os policiais se dirigiram a casa da adolescente e lá encontraram com o padrasto, que estava escondido atrás da porta do quarto da enteada.

Levado ao Plantão Policial, foi constatado que havia contra o homem uma denúncia do mesmo teor, que estava sendo investigada pela Polícia Civil de Ubatuba. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

A adolescente foi encaminhada para uma casa de acolhimento, onde ficará até ser entregue para a irmã, que mora em Ubatuba.