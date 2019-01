Motorista resiste a abordagem, mas vai preso por embriaguez

Um homem de 37 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (15) por embriaguez ao volante no Jardim Conceição, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele fugiu de abordagem da PM (Polícia Militar) e foi perseguido por policiais até a região próxima a nova ponte do Ribeirão dos Toledos. Ele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde foi constatado a embriaguez, e liberado após o pagamento de R$ 1 mil de fiança.

Foto: A2img / Ciete Silvério

A abordagem da PM aconteceu na Avenida Pérola Byington, no Jardim Conceição. Os militares estavam realizando operação de estreitamento da via, por volta das 23h53, quando observaram no lado oposto da avenida um veículo Fiat Uno Vivace. Ao avistar a viatura, o condutor começou a realizar manobras bruscas com o carro – momento em que começou a perseguição policial.

O motorista não obedeceu aos sinais de parada da viatura e avançou em direção a nova ponte sobre o Ribeirão dos Toledos. Após atravessar o canteiro divisor da pista, ele estacionou o carro na Rua Nazareno Voltaine, no mesmo bairro.

Ao deixar o veículo, o indivíduo apresentou fala desconexa, segundo o boletim de ocorrência. Ele resistiu a ser submetido à revista policial e foi necessário o uso de força física moderada para detê-lo.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e ao IML – onde foi confirmado o estado de embriaguez. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil, podendo responder ao crime em liberdade.