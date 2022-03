Homem é preso por agredir mulher e quase deixá-la cega

Mulher disse que foi agredida com empurrões e socos na região da face, o que lhe causou hematomas e dores no pescoço

Um homem de 45 anos foi preso na noite deste sábado (12), na Vila Linopolis, em Santa Bárbara d’Oeste, após agredir uma mulher de 38 anos, com quem possuía união estável há três anos, e quase deixá-la cega. A vítima foi atendida no Pronto-Socorro Edson Mano com hematoma no olho direito, dores na cervical, visão turva e escurecida no campo de visão lateral, e escotoma bilateral.

O médico plantonista acrescentou que, devido à gravidade das lesões no olho direito, a mulher possuía altíssimo risco de perder a visão, e, que, por esse motivo, permaneceria internada. Até a noite do sábado ela aguardava vaga para ser transferida ao Hospital da Unicamp (Universidade de Campinas) para passar por especialista.

As agressões foram denunciadas pela filha de nove anos da vítima, que, durante os momentos de violência, falou sobre a situação à sua amiga pelo Whatsapp. Nas mensagens, a menina disse que o padrasto estava muito alterado e agredia sua mãe. A colega contou o caso para sua responsável, e ela, ao saber, formalizou a ocorrência.

Dessa maneira, uma equipe do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), de Santa Bárbara d’Oeste, foi até a residência da vítima e, segundo o boletim de ocorrência, avistou o homem transtornado e agressivo. Ele se recusou a atender a equipe e ainda ameaçou a mulher caso fosse até o portão.

Foi necessária uma longa negociação para que ele deixasse que saíssem ela e os três filhos: um bebê de oito meses e duas crianças de nove e doze anos. A mulher, então, disse que vivia com o homem, que as agressões eram frequentes e que temia que algo mais grave pudesse acontecer, já que ele era violento. Disse, ainda, que foi agredida com empurrões e socos na região da face, o que lhe causou hematomas e dores no pescoço.

O homem, por sua vez, aceitou conversar com as autoridades depois de um tempo, confirmou as agressões recorrentes, disse que tem transtornos psicológicos e que não faz uso do medicamento há algum tempo. A violência, segundo ele, começou após uma discussão.

Uma ambulância foi até o local e levou a mulher e o agressor para atendimento no Pronto-Socorro Edson Mano. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica. O avô paterno das crianças foi acionado e assumiu a tutela temporária.