Homem é preso por agredir e roubar aposentado de 69 anos em Santa Bárbara

A Polícia Militar localizou e prendeu um ajudante de pedreiro de 21 anos que havia agredido e roubado um idoso de 69 anos em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (20) e o ladrão foi encontrado pelos policiais às 00h10 de hoje (21).

O aposentado disse à Polícia Civil que estacionou seu veículo na Rua Santa Bárbara e, ao desembarcar, foi abordado pelo suspeito. O homem imobilizou o idoso pelo pescoço, pegou a chave do veículo Corsa que ele conduzia e fugiu. O crime foi às 19h50.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais viram um carro Corsa pela Rua Antonio Frederico Ozanan, na Vila Maria. Como sabiam que o veículo havia sido roubado mais cedo, os policiais mandaram o motorista estacionar, mas ele desobedeceu à ordem e fugiu pelas ruas do centro de Santa Bárbara d’Oeste em alta velocidade. Ao acessar a Rua Riachuelo, o suspeito perdeu o controle do carro e bateu contra um muro, danificando a parte dianteira do Corsa.

O homem foi abordado, mas com ele não havia nada ilícito. Questionado, ele confessou que horas antes havia roubado o carro. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde foi reconhecido pela vítima e recebeu voz de prisão.