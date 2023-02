Homem é preso pelo 10º Baep com R$ 5,5 mil em cofre de carro furtado

Veículo foi adaptado para comportar um cofre ativado por uma série de comandos no painel do veículo

PMs encontraram um compartimento secreto no veículo que tinha registro de furto em São Paulo - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam R$ 5,5 mil em dinheiro dentro de um cofre, no painel de um veículo, no quilômetro 145 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo a Usina Furlan, em Santa Bárbara d’Oeste, no início da tarde desta quinta-feira (23). O motorista do carro de 26 anos foi preso e responderá por receptação.

De acordo com os policiais, por volta das 13h, os policiais realizavam patrulhamento, quando perceberam que o condutor de um GM Ônix teria demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da equipe e aumentou a velocidade abruptamente.

Os PMs fizeram uma busca pessoal no suspeito e localizaram, inicialmente, somente R$ 300, no entanto, constataram que o carro tinha várias características que demonstravam sinais de adulteração do veículo. Durante a checagem, eles constataram se tratar de um carro dublê, que foi furtado na cidade de São Paulo e estava com as placas trocadas.

Segundo a PM, o motorista então confessou ter comprou o carro por intermédio de redes sociais por um valor muito abaixo do valor comercial.

Ainda durante buscas no veículo, os policiais descobriram também um sistema de acionamento do cofre, ativado por uma série de comandos. Segundo a PM, para abrir o compartimento escondido era necessário dar ignição no carro, ligar o desembaçador, abaixar e subir o vidro e por último, acionar a buzina. Após essa sequência, o painel do veículo solta, dando acesso ao compartimento onde os PMs encontraram mais R$ 5,2 mil.

O suspeito foi levado ao plantão policial, onde o delegado Antonio Donizete Braga decidiu autuá-lo por receptação. Posteriormente, foi conduzido à Cadeia de Sumaré.