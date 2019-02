Homem é preso pela PM após furtar chácara

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem nesta terça-feira (5) por furtar uma chácara no Santo Antônio do Sapezeiro, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele levou do local R$ 111,40 em dinheiro, um alisador de cabelo, dois extratos de tomate, um pacote de bolacha, cinco caixas de leite e uma bolsa feminina que iriam ser trocados por drogas, segundo o suspeito.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu uma denúncia de que uma chácara próxima a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, no Sapezeiro, estava sendo furtada por volta das 10h55 desta terça. Chegando ao local, a PM ouviu de populares que o autor crime era um indivíduo calvo, usando camisa branca, shorts jeans e uma mochila, e que ele já tinha fugido sentido Capivari.

O homem foi encontrado próximo a região do furto e os itens estavam guardados em uma mochila.

O suspeito confessou o crime e disse que trocaria os objetos do furto por drogas. Ele recebeu voz de prisão, e permanece à disposição da Justiça. A vítima foi acionada e reconheceu o material subtraído.

Outro

Um adolescente foi detido no início da tarde desta terça-feira por furtar ferramentas de uma obra no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. O crime foi denunciado por um pedreiro, que trabalhava no local.

O suspeito confessou o furto após ser localizado, por policiais, próximo à obra. Em sua mochila, estavam algumas ferramentas. Ele indicou que em sua residência haveria mais produtos de outros furtos realizados em dias anteriores.

Lá, foram encontrados materiais elétricos e outros objetos. O adolescente foi liberado após a presença de seu responsável legal.