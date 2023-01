Homem é preso no Parque Zabani com dois tijolos de cocaína e crack

Indivíduo alegou que as drogas não eram suas e que apenas as guardava em troca de R$ 800 mensais

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no Parque Zabani em Santa Bárbara d´Oeste na noite desta segunda-feira (2). Ele foi flagrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) com dois tijolos de cocaína e crack, pesando mais de dois quilos.

Drogas estavam escondidas no guarda roupas – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Por volta de 19h, a equipe fazia patrulhamento pelo Parque Zabani, quando viram o homem em frente a uma residência na Rua Ângelo Sans, local conhecido como ponto de tráfico, segundo a GCM.

Ele, ao ver a viatura se aproximando, demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Com ele estavam apenas duas porções de cocaína, entretanto, ao realizarem buscas na residência, o pai do suspeito informou que o filho escondia drogas dentro do guarda roupas.

Os patrulheiros encontram no móvel dois tijolos de cocaína e crack, pesando pouco mais de dois quilos no total, e uma balança de precisão.

Questionado, o homem alegou que os entorpecentes não eram seus e que ele recebia R$ 800 mensais apenas para guardá-los. Diante dos fatos ele foi levado ao plantão policial e ficou preso em flagrante por tráfico de drogas.