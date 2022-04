Homem é preso no Jardim Europa por tráfico e porte ilegal durante operação da DIG

Um comerciante de 27 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas nesta sexta-feira (29), durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, realizada no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações da especialiazada, o investigado tem passagens pelos crimes de tráfico e porte ilegal de munição.

De acordo com a DIG, a prisão do comerciante foi possível após a Polícia Civil ter acesso a conversas, imagens e áudios do celular de um revendedor de drogas, que foi preso em junho do ano passado. Esses dados apontavam a atividade de tráfico na região, envolvendo o comerciante, a sua esposa de 26 anos, um motoboy que fazia a entrega dos entorpecentes e um segundo comerciante de 32 anos.

Com essas informações, os investigadores se dirigiram aos endereços, todos no Jardim Europa e, na casa do comerciante com a esposa, os policiais encontraram anotações sobre o tráfico, porções de entorpecentes para uso pessoal, celulares, munições e três armas (calibres 9mm, 380 e 22 mm), todas com a numeração suprimida.

O casal, assim como o outro comerciante e o motoboy foram levados até a sede de DIG onde prestaram depoimento. Apenas o comerciante, que era responsável por passar as drogas para os outros traficantes revenderem, ficou preso por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.