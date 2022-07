Homem é preso no dia de seu aniversário por furto de cabos de empresa

Um homem, que completou 29 anos neste domingo (24), foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) após ser acusado de furtar 30 metros de cabos do transformador de uma empresa no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi encaminhado ao plantão policial e autuado em flagrante por furto qualificado. Na delegacia, o representante da empresa confirmou que foram cortados cerca de 30 metros de cabos com uma serra manual.

De acordo com a PM, na primeira hora da madrugada, eles foram informados sobre um furto em andamento que ocorria dentro de uma empresa, no Jardim Pérola. Um vigilante teria informado que constatou a queda de energia e em seguida localizou dois homens cortando os cabos diretamente de um transformador no poste de energia elétrica. Ao perceberem a aproximação do funcionário, ambos desceram do poste e correram.

A Guarda intensificou o patrulhamento e teria localizado o suspeito no estacionamento do Tivoli Shopping. Conduzido ao plantão policial, o homem negou o furto, mas a versão não convenceu o delegado Edgar Moreira Carneiro, que decidiu manter a prisão do suspeito até que seja apresentado à audiência de custódia.