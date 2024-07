Homem é preso na SP-304, em Santa Bárbara, com carro furtado em 2016

Motorista disse que havia comprado veículo em uma feira do rolo em Hortolândia por R$ 2 mil

Um homem foi preso, neste sábado (20), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, com um VW Voyage furtado em 2016. Ele disse ter comprado o veículo em uma “feira do rolo” por R$ 2 mil.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta de 8h30, os militares abordaram um motorista que estava sem cinto de segurança. Ele trafegava pela SP-304, em Santa Bárbara, sentido Piracicaba, e foi parado no km 137.

Carro tinha sido furtado em 2016 em Americana e detido o comprou em uma feira do rolo – Foto: 4º BPRv / Divulgação

Durante a abordagem, os policiais descobriram ao consultar o sistema que o Voyage tinha queixa de furto, no ano de 2016, em Americana. Além disso, o número do chassi estava alterado, indicando que a placa tinha sido trocada. Ao ser indagado, o homem contou que tinha comprado o carro na feira do rolo em Hortolândia pelo valor de R$ 2 mil e que não tinha furtado o veículo.

Ele foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste e após prestar depoimento, foi autuado em flagrante por adulteração veicular e receptação de carro furtado.