Homem é preso em SB após bater na ex-esposa com panela de pressão

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (28), após agredir a ex-esposa em Santa Bárbara d’Oeste. Ele chegou a bater na vítima com uma panela de pressão. A mulher pediu medida protetiva e o caso foi registrado como violência doméstica no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada no final da tarde de sexta para um atendimento no Jardim das Laranjeiras. No local, encontraram a vítima, uma mulher de 40 anos, com a blusa rasgada. O suspeito se jogou no chão e aguardou ser algemado ao ver os policiais.

A casa da vítima estava revirada, com televisão quebrada, panelas jogadas no chão e geladeira amassada. A mulher contou que foi casada por dois anos com o homem, mas que se separaram por conta das agressões que ela sofria. Os dois estavam tentando reatar o relacionamento, mas durante uma discussão em que a mulher ofendeu a mãe e a irmã do ex, ele passou a agredi-la.

O autor deu socos, chutes e puxou o cabelo da vítima, além de bater nela com a panela de pressão. As agressões aconteceram na frente do filho de sete anos da mulher. Segundo o boletim, ela também agrediu o homem para se defender. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro Afonso Ramos e ela para o Edison Mano.

Na delegacia, a vítima pediu medida protetiva para que o ex-marido não tenha contato com ela ou familiares. Encaminhado à cadeia, ele passaria por audiência de custódia.