Homem é preso em Santa Bárbara após estuprar e agredir esposa grávida

Um lavrador de 24 anos foi preso após estuprar e agredir a esposa grávida de cinco meses, em Santa Bárbara d’Oeste. A violência ocorreu nesta terça-feira (21).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h30, uma vizinha da vítima suspeitou das agressões e pediu ajuda para a PM (Polícia Militar).

Os militares compareceram ao imóvel, no Parque Planalto do Sol. Ela relatou que momentos antes o marido a acusou de traição e, por esse motivo, começou a agredi-la no rosto e boca e posteriormente enfiou a mão em sua vagina, sem seu consentimento. A mulher está grávida de cinco meses.

Diante das agressões o homem foi autuado em flagrante por estupro e permaneceu preso. O caso foi registrado no plantão policial do município.