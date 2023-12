Homem é preso em Santa Bárbara após agredir a esposa e apanhar de populares

Um homem de 34 anos foi preso por violência doméstica na madrugada deste domingo (17), em Santa Bárbara d’Oeste, depois de agredir a esposa, apanhar de populares e ter seu carro danificado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 1h10 da madrugada deste domingo, o casal estava dentro de um carro, um Ford Fiesta, estacionado na Rua do Chumbo, no Jardim Mollon e discutiam. Neste momento, um jovem de 19 anos passava pelo local e presenciou a briga.

De acordo com o jovem, em depoimento registrado na Polícia Civil, o homem parecia estar batendo na mulher e por esse motivo ele interveio e tirou a vítima do carro.

Depois, o marido da mulher partiu para cima do jovem, lhe atingiu com um soco e houve uma briga entre os dois. Na sequência, populares que presenciaram os fatos, também se envolveram na confusão.

Houve uma pancadaria generalizada, e os populares bateram no agressor, danificaram o seu carro e só pararam quando a viatura da PM chegou. Todos correram, ficando no local apenas a vítima, o agressor e o jovem que tirou a mulher do Fiesta.

Questionados, a mulher contou que anteriormente estavam em uma festa bebendo e que o marido, sem causa aparente, lhe deu um soco no olho esquerdo e depois estavam brigando no carro, mas não se lembra do que aconteceu no veículo, apenas que foi tirada pelo jovem.

Já o agressor, estava embriagado, de acordo com o registro policial, e afirmou desconhecer o motivo pelo qual estava apanhando. Após receber atendimento médico no Pronto-Socorro Edson Mano, sob a escolta da PM, ele foi conduzido ao plantão policial e acabou autuado em flagrante por violência doméstica.

A mulher também recebeu cuidados médicos e foi liberada.