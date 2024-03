Homem é preso em flagrante com drogas pela 5ª vez em Santa Bárbara

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante com drogas pela quinta vez, durante a madrugada deste domingo (10), na Avenida Augusto Scomparim, em Santa Bárbara d’Oeste. Junto com ele estava um adolescente de 16 anos e, durante a abordagem policial, um tentou colocar a culpa no outro pela droga e dinheiro encontrados.

Uma equipe da PM (Polícia Militar) avistou o adolescente entregando algo ao homem durante patrulhamento pela Augusto Scomparim. Neste momento, os dois perceberam a presença da viatura e saíram andando. Antes o mais velho jogou algo ao chão.

A PM abordou os dois e durante a revista foi localizado a soma de R$ 256,50 com o homem, enquanto nada foi encontrado com o adolescente. Ao chão os policiais encontraram um saco plástico com 12 porções de maconha.

Ao serem questionados, ambos os suspeitos incriminaram um ao outro. O menor disse que estava no local para comprar as drogas e que já tinha entregue o dinheiro ao homem. O outro, no entanto, alegou que estava na via para comprar do adolescente.

Ambos foram levados para a delegacia. O homem foi preso em flagrante por “drogas sem autorização ou em desacordo” sem a possibilidade de fiança. No sistema da Polícia Civil há onze boletins de ocorrência relacionados à drogas em seu nome, sendo ao menos quatro deles com prisão em flagrante.

O adolescente foi apreendido já que é a terceira vez em menos de um ano que é pego praticando a mesma conduta.