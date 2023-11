Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após furtar 79 unidades de achocolatado de um mercado localizado na Avenida Alfredo Contatto, em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no início da manhã deste domingo (19).

Caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A equipe estava em patrulhamento pelo bairro Dona Regina quando observou um homem carregando duas caixas e uma sacola pela Rua Antônio Luis Fornazin. A GCM (Guarda Civil Municipal) abordou o suspeito e constatou que ele carregava 79 unidades de achocolatado.

Indagado sobre a procedência dos produtos, o homem confessou ter furtado os produtos. Além disso, contou que entrou no estabelecimento descarrilando o portão frontal. As mercadorias foram retiradas por um vão existente no mercado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi preso em flagrante. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara, mas o suspeito seria conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde aguardaria audiência de custódia.