Homem é preso em Drive-in de Santa Bárbara após agredir e ameaçar namorada

Casal estava em um drive-in quando começaram as agressões; PM foi acionada por funcionários do local

Um homem de 34 anos foi preso na manhã deste sábado (13), após agredir a namorada e ameaçá-la de morte. A confusão ocorreu em um drive-in de Santa Bárbara e funcionários do local acionaram a PM, após constatarem as agressões.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados por funcionários de um drive-in, no Distrito Industrial, informando que uma mulher estava sendo agredida em um dos boxes do local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais foram ao local por volta de 8h e ordenaram ao casal saísse do box em que estavam. A vítima, de 36 anos, contou aos agentes que ela e o namorado chegaram ao local durante a madrugada, onde consumiram álcool e drogas. Ela relatou ainda que horas depois, na manhã deste sábado, por ciúmes, o companheiro passou a acusá-la de traição e depois a agrediu com socos e chutes e também fez ameaças de morte.

A mulher passou por atendimento médico no Pronto-Socorro do Edson Mano e na sequência, os dois foram conduzidos ao plantão policial. O delegado plantonista deliberou pela prisão em flagrante do namorado por violência doméstica e ameaça. A vítima pediu medida protetiva contra o agressor.