Homem é preso e drogas são apreendidas pela GCM em duas ocorrências no Jardim Santa Fé

Em duas ocorrências distintas nesta terça-feira (8), no Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara d’ Oeste, a GCM (Guarda Civil Municipal), prendeu um homem de 31 anos e apreendeu diversas porções de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína.

Segundo informações da corporação, os guardas do apoio tático faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 16h, viram um homem em uma área verde da Rua Olímpio Campagnolo em atitude suspeita. Ao se aproximarem, notaram que o suspeito já havia deixado o local, no entanto, uma sacola com 68 porções de maconha, 60 pedras de crack e 47 microtubos de cocaína foi encontrada na área.

Suspeito foi visto na área verde, entretanto, não foi encontrado, drogas foram apreendidas – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Os entorpecentes foram apreendidos e o caso apresentado no 2° DP (Distrito Policial).

Mais tarde, às 18h10, a mesma equipe encontrou um homem próximo a um muro da Rua Thiago Azevedo dos Santos, também no Jardim Santa Fé. Ele, ao ver a viatura, demonstrou nervosismo e soltou uma embalagem ao chão.

Os guardas o abordaram e com ele foram encontrados três microtubos de cocaína e R$ 140. No pacote abandonado os guardas encontraram 28 microtubos de cocaína e 13 pedras de crack. Já em uma árvore, próximo ao homem, foram localizadas mais 52 pedras de crack e 28 porções de maconha.

Homem foi flagrado em atitude suspeita pelos guardas, que localizaram os entorpecentes – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Levado ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.