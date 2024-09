Homem é preso com revólver após suposta confusão com vizinho em Santa Bárbara - O Liberal

Caso ocorreu na noite deste domingo; polícia também encontrou espingarda e munições com suspeito

Espingarda e revólver foram apreendidos em Santa Bárbara - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um tecelão de 41 anos foi preso, na noite deste domingo (1°), após ser flagrado com um revólver de uso restrito em Santa Bárbara d’Oeste. Ele também estava com uma espingarda e munições. A localização das armas aconteceu depois de um suposto desentendimento com um vizinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem procurou a PM (Polícia Militar) para informar que estava sendo ameaçado de morte pelo vizinho, no Jardim Santa Rita de Cássia. Inclusive o “suspeito” usava um revólver para fazer as ameaças.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Enquanto relatava o ocorrido à PM, a vítima foi informada de que o tecelão estava em frente a sua casa com uma arma, ameaçando a mãe dele.

No mesmo momento os policiais militares se dirigiram ao endereço e lá encontraram o suspeito próximo a um carro. Ao ser indagado sobre os fatos, ele afirmou que estava armado porque estaria recebendo ameaças do vizinho há meses.

Dentro do veículo estava um revólver de uso restrito. Na casa dele, a polícia encontrou uma espingarda com munições. O tecelão afirmou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Levado ao plantão policial, o homem foi preso em flagrante por porte ou posse de arma de fogo de uso restrito e permaneceu preso.