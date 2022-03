Homem é preso com drogas após tentar fugir de comando em Santa Bárbara

Ao perceber o bloqueio, motociclista atravessou o canteiro e tentou desviar do comando, o que motivou a perseguição

Vinte e oito pedras de crack e 14 porções de cocaína foram apreendidas com um homem de 25 anos que desviou de um bloqueio de trânsito na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (13). Ele alegou, antes de ser preso, que os entorpecentes foram implantados em seus pertences pelos policiais.

O caso aconteceu por volta de 01h35, na altura do número 1.200. Segundo o boletim de ocorrência, ao avistar o bloqueio feito pelo Detran, em parceria com a Polícia Militar, o homem passou por cima do canteiro central em direção ao bairro São Fernando, dando início a uma perseguição em alta velocidade que durou 20 minutos.

Ele foi capturado na Rua da Agricultura, próximo ao número 3.650, após perder controle da motocicleta e sofrer uma queda. Durante a revista, as drogas foram encontradas em sua pochete. No total, eram 5 g de cocaína dividida em 14 porções, e 8 g de crack, somando oito pedras.

Ao ser interrogado sobre a origem das substâncias ele informou que os entorpecentes foram colocados em sua pochete pelas autoridades responsáveis pela revista, como retaliação por ter fugido do comando. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à cadeia local.